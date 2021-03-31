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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الدكتور كمال الجنزوري

03:54 م الأربعاء 31 مارس 2021
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الدكتور كمال الجنزوري

كمال الجنزوري

كتب- محمد نصار:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري الذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت التنسيقية، في بيان لها، اليوم، بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله من الصالحين.

كمال الجنزوري وفاة كمال الجنزوري تنسيقية شباب الأحزاب

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