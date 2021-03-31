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السيسي يستقبل وزير الشئون الخارجية الكرواتى.. ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون

03:53 م الأربعاء 31 مارس 2021
السيسي يستقبل وزير الشئون الخارجية الكرواتى.. ويؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشئون الخارجية والأوروبية الكرواتي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، في ظل المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الشئون الخارجية الكرواتى مصر جوردان جرليتش رادمان

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