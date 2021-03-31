3 درجات بـ 3 أسعار.. الحكومة تحدد أعلى سعر لأردب القمح بـ 725 جنيها

كتب- محمد نصار:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بمناسبة الدخول في موسم حصاد القمح، تم اعتماد سعر توريد القمح بواقع 725 جنيها للأردب نظافة 23.5%، و715 جنيها للأردب درجة نظافة 23%، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5%

وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: تم وضع ضوابط وآليات استلام هذه الكميات، ونناشد كل الفلاحين في ضوء هذا السعر الجيد محاولة توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ وعبر المنظومة الموضوعة من قبل وزارة التموين.