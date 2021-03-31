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3 درجات بـ 3 أسعار.. الحكومة تحدد أعلى سعر لأردب القمح بـ 725 جنيها

02:54 م الأربعاء 31 مارس 2021
3 درجات بـ 3 أسعار.. الحكومة تحدد أعلى سعر لأردب القمح بـ 725 جنيها

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- محمد نصار:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه بمناسبة الدخول في موسم حصاد القمح، تم اعتماد سعر توريد القمح بواقع 725 جنيها للأردب نظافة 23.5%، و715 جنيها للأردب درجة نظافة 23%، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5%

وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم: تم وضع ضوابط وآليات استلام هذه الكميات، ونناشد كل الفلاحين في ضوء هذا السعر الجيد محاولة توريد الكميات المنتجة إلى المنافذ وعبر المنظومة الموضوعة من قبل وزارة التموين.

السيد القصير القمح وزير الزراعة حصاد القمح سعر توريد القمح

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