أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

حزب حماة الوطن ينعي كمال الجنزوري

02:53 م الأربعاء 31 مارس 2021
حزب حماة الوطن ينعي كمال الجنزوري

كمال الجنزوري

كتب- مصراوي:

نعى حزب حماة الوطن بخالص الحزن والاسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب الحزب عن تقديره للدور الوطني الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة ولقب بوزير الفقراء لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

وأضاف الحزب ان الجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003 وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.

كمال الجنزوري وفاة كمال الجنزوري حزب حماة الوطن

الخبر التالى:

3 درجات بـ 3 أسعار.. الحكومة تحدد أعلى سعر لأردب القمح بـ 725 جنيها
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بالدرجات المالية.. الحكومة توافق على علاوة الموظفين وتحدد مبالغ الحافز الإضافي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا