حزب حماة الوطن ينعي كمال الجنزوري
كتب- مصراوي:
نعى حزب حماة الوطن بخالص الحزن والاسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب الحزب عن تقديره للدور الوطني الذي ساهم به الدكتور كمال الجنزوري خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة ولقب بوزير الفقراء لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.
وأضاف الحزب ان الجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003 وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.
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