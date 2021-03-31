تعرف على موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان الجنزوري
02:47 م الأربعاء 31 مارس 2021
كتب- محمد سامي:
قالت مصادر، إن صلاة الجنازة على جثمان الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، تقام عصر اليوم، الأربعاء، بمسجد المشير بالتجمع الخامس.
وتوفى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، صباح اليوم، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.
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