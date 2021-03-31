رئيس مجلس الشيوخ ينعي الدكتور كمال الجنزوري
كتب - نشأت علي:
نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ في بيان صحفي: إننا فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.
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