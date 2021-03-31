قبل نقل المومياوات.. طلب مناقشة عامة لوضع خطة إعلامية للترويج والتنشيط السياحي عالميًّا

قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في عمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط السياحي عالميًّا.

وأشار النائب، خلال طلبه الذي تقدم به اليوم الأربعاء، إلى أنه بالتزامن مع الاحتفالية الكبرى التي تقيمها مصر لنقل المومياوات الملكية في مشهد مهيب من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، والذي سيحظى بمتابعة واهتمام العالم كله، فإن الحكومة مطالبة بعمل استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط السياحي على مستوى العالم.

وأضاف توفيق: مصر تزخر بالعديد من الجهات والمقاصد السياحية التي لا تمتلكها دولة في العالم، وهذا الأمر يحتاج إلى خطط ترويجية طويلة الأمد على مستوى دولي، مشددًا على ضرورة أن تكون الخطة الترويجية متنوعة؛ سواء بشراء مساحات إعلانية وعمل مواد فيلمية حول ما تزخر بها البلاد من تاريخ وحضارة.

وشدد النائب على أهمية ألا تتجاهل الخطة كذلك التطور التكنولوجي واستغلال السوشيال ميديا في الترويج والدعاية لمصر؛ لا سيما أنها أكثر انتشارًا وتأثيرًا وتفاعلًا.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "الديجيتال ماركتينج" يمثل أهمية كبيرة في الوصول إلى شرائح مختلفة من المستهدفين على مستوى العالم، لذلك لا بد أن تتضمن الخطة الترويجية حلولًا لكيفية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من دول العالم.

وتابع توفيق: خطة الدولة لا تتوقف عند الترويج والدعاية، ولكن لا بد أن تكون هناك علاقات عامة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى عمل إدارة للأزمات للتعامل مع أي حادث طارئ.

وأكد النائب أن وضع خطة استراتيجية دعائية سيعمل على زيادة الإقبال لزيارة المقاصد المصرية؛ وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أن السياحة أحد أهم روافد الدخل القومي للبلاد.