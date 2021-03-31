نجيب ساويرس ينعى الجنزوري: كان مثالا للعفة والتواضع
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.
وقال ساويرس في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر": بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله انتقل إلى رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق فقدت مصر رجلا وهب حياته من أجل رفعتها فقدم الكثير لنهضتها الاقتصادية، وكان مثالا للعفة والتواضع فقدت فيه أنا اب ثاني وناصح أمين.. خالص عزائي للأسرة الكريمة".
وتوفي اليوم الأربعاء الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان