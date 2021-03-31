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نجيب ساويرس ينعى الجنزوري: كان مثالا للعفة والتواضع

01:21 م الأربعاء 31 مارس 2021
نجيب ساويرس ينعى الجنزوري: كان مثالا للعفة والتواضع

المهندس نجيب ساويرس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وقال ساويرس في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر": بقلوب راضية مؤمنة بقضاء الله انتقل إلى رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق فقدت مصر رجلا وهب حياته من أجل رفعتها فقدم الكثير لنهضتها الاقتصادية، وكان مثالا للعفة والتواضع فقدت فيه أنا اب ثاني وناصح أمين.. خالص عزائي للأسرة الكريمة".

وتوفي اليوم الأربعاء الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

ساويرس

نجيب ساويرس كمال الجنزوري وفاة كمال الجنزوري المهندس نجيب ساويرس

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