أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الطائفة الإنجيلية تنعي "الجنزوري": ساهم في بناء الاقتصاد المصري

01:16 م الأربعاء 31 مارس 2021
الطائفة الإنجيلية تنعي "الجنزوري": ساهم في بناء الاقتصاد المصري

القس أندريه زكي

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للوفاء والإخلاص، قيادة علمية متميزة لها دور حقيقي في بناء الاقتصاد المصري، خدمَ الوطنَ بصدق وتفان في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر".

وتقدم زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.

القس أندريه زكي لطائفةُ الإنجيليةُ بمصر مال الجنزوري فاة كمال الجنزوري لاقتصاد المصري

الخبر التالى:

نجيب ساويرس ينعى الجنزوري: كان مثالا للعفة والتواضع
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: تطبيق غرامات الكمامة دون تهاون.. وهذه توصيات مواجهة كورونا في رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا