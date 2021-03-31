الطائفة الإنجيلية تنعي "الجنزوري": ساهم في بناء الاقتصاد المصري

كتب- مينا غالي:

نعت الطائفةُ الإنجيليةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقدت مصر اليومَ رمزًا للوفاء والإخلاص، قيادة علمية متميزة لها دور حقيقي في بناء الاقتصاد المصري، خدمَ الوطنَ بصدق وتفان في مواقف شديدة الصعوبة والتحدي من تاريخ مصر".

وتقدم زكي بخالص العزاءِ للأسرة ولجميع محبيه، وندعو اللهَ أن يتغمَّدَه بواسعِ رحمتِه.