السكة الحديد تستقبل آخر 10 جرارات أمريكية جديدة عبر ميناء الإسكندرية

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، عن وصول آخر 10 جرارت سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارًا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 602 مليون دولار والتي تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية.

واشار البيان انه بوصول الـ10 جرارات الجديدة و بتوالي إجراء عمرات لعدد 81 جرار سبق تم تريدهم منذ عدة سنوات والتي تم الانتهاء من إجراء العمرات لعدد 20 جرار حتى الآن سيشكل ذلك قوة دعم كبيرة لقوة الجر في السكة الحديد.

كما أشار البيان إلى أن خطة تطوير السكة الحديد تشمل الى جانب دعم اسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات بعربات وجرارات جديدة تحديث نظم الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية لزيادة عناصر السلامة والأمان على الخطوط وكذلك تطوير البنية التحتية من مزلقانات ومحطات وقضبان وكذلك إعادة تأهيل العنصر البشري وتدريبه على نظم التكنولوجيا الحديثة.