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البرلمان ينعي كمال الجنزوري: تتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات

12:59 م الأربعاء 31 مارس 2021
البرلمان ينعي كمال الجنزوري: تتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

نعـى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس، ونوابه، والأمين العام بمزيد من الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وتضمن النعي تأكيد المجلس على أن الدكتور كمال الجنزوري رحمه الله امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذي وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنه.

كما أكد على أنه كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، في بناء الاقتصاد الوطني، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة في جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التي بدأت في فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء. ‏

حنفي جبالي وفاة كمال الجنزوري مجلس النواب كمال الجنزوري

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