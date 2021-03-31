نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزورى: نموذج للوطنية وعنوان للإخلاص
كتب- مينا غالي:
نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي فاضت روحه صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء، وحسن تحمل المسئولية ، أعطى خلالها نموذجا للوطنية وعنوانا للإخلاص، والعمل الجاد، والإدارة الناجحة.
وتقدمت هيئة مكتب النقابة باسم كل معلمي مصر ، بخالص العزاء والمواساة للأسرة في فقيد الوطن، الذي مكث طوال حياته في خدمة بلاده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.
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