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نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزورى: نموذج للوطنية وعنوان للإخلاص

12:56 م الأربعاء 31 مارس 2021
نقابة المعلمين تنعى الدكتور كمال الجنزورى: نموذج للوطنية وعنوان للإخلاص

كمال الجنزوري

كتب- مينا غالي:

نعت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي فاضت روحه صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء، وحسن تحمل المسئولية ، أعطى خلالها نموذجا للوطنية وعنوانا للإخلاص، والعمل الجاد، والإدارة الناجحة.

وتقدمت هيئة مكتب النقابة باسم كل معلمي مصر ، بخالص العزاء والمواساة للأسرة في فقيد الوطن، الذي مكث طوال حياته في خدمة بلاده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

كمال الجنزورى نقابة المعلمين وفاة كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق

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