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نقيب الأشراف ينعى الدكتور كمال الجنزوري: كان يعمل ليلًا ونهارًا لخدمة الوطن

12:38 م الأربعاء 31 مارس 2021
نقيب الأشراف ينعى الدكتور كمال الجنزوري: كان يعمل ليلًا ونهارًا لخدمة الوطن

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنيه اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا.

وقال نقيب الأشراف، في بيان له، الأربعاء، إن مصر فقدت رجلًا وطنيًا من الطراز الأول، فكل تاريخه ومواقفه تشهد له بالنزاهة والشرف وحب الوطن، رجلا لم يتوانى لحظة في خدمة بلاده، وحمل على عاتقه مسئولية نهضة مصر خلال تواجده في منصبه، وكانت له بصمة واضحة في العديد من المجالات.

وأضاف السيد محمود الشريف، أن الدكتور كمال الجنزوري أحد رجال الوطن الأوفياء الذى كان يعمل ليلًا ونهارًا من أجل وطنه وحبه لبلاده ورغبته وتطلعه لأن تكون الأفضل بين كل دول العالم، وهذا ما شهده الجميع طوال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل له أن يرزقه الجنة وأن ينير له قبره، ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف كمال الجنزوري خدمة الوطن وفاة كمال الجنزوري

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