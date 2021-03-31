غدًا.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى الـ 24 لرحيل سيد مكاوي
كتب- مصراوي:
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 24 لرحيل الموسيقار سيد مكاوي، وذلك على مسرح سيد درويش.
يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من روائع الألحان التي قدمها سيد مكاوي لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، والتي تتميز بالحفاظ على القواعد الشرقية الأصيلة في التلحين، والتعبير عن صور الحياة الشعبية في مصر.
كما يتضمن برنامج الحفل مختارات غنائية متنوعة منها جميل وأسمر، اسأل عليا مرة، أداء الفنان حسام كمال، يا تمر حنة، يا أبو الطقية الشبكية أداء الفنانة دعاء رجب، سماح، إن جيتنا يا جميل أداء الفنان سيد وهب الله، في وسط الطريق أداء الفنانة هبة إسماعيل، ليلة أمبارح، الصحبجية أداء الفنان محمد حسن، أوقاتي بتحلو، قال إيه بيسألوني أداء الطفلة أشرقت، حلوين من يومنا أداء الفنان أشرف عبود، يا مسهرني أداء الفنانة حسناء، كما يقدم الأوركسترا موسيقى قربطاق السيكا موسيقى بهية.
تجدر الإشارة إلى أن الموسيقار سيد مكاوي، هو أحد الملحنين والمطربين المميزين في تاريخ الموسيقى العربية، وآخر من حمل لقب شيخ الملحنين بعد زكريا أحمد، عرف "مكاوي" بشرقية ألحانه وطرب غنائه، واقترابه من الأصول الشعبية للألحان العربية وانتمائه إلى مدرسة سيد درويش التعبيرية ومدرسة زكريا أحمد في الطرب.
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