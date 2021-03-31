وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

كتب- محمد عمارة:

أعلن أحمد المستشار أحمد الجنزوري، نجل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، وفاة والده منذ قليل.​

كان كمال الجنزوري تولى رئاسة الوزراء لأول مرة في الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.

والجنزوري هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه في وقت رئاسته الوزراء وعمله الذي اختص برعاية محدودي الدخل.

وسبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، قبل أن يدير معهد التخطيط القومي، ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وخلال رئاسته للوزراء بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.