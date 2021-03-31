وزارة الري تبدأ الاستعداد لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021

كتب- مصراوي:

بدأت السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه، في الإجراءات اللازمة للاستعداد لأسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021 والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد أسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام 2018، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصلة، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة في نسخه الثلاث السابقة.

ويتم عقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، والذي يشمل خمسة موضوعات فرعية هي (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، المياه والمجتمع، التعاون على المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي، الابتكار في العلوم المائية) بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تندرج تحت الموضوعات الفرعية، حيث سيتم التركيز لأول مرة في أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.

وستعقد فعاليات الأسبوع بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.

وتم تشكيل لجنة علمية لأسبوع القاهرة للمياه برئاسة الدكتور عبدالقوي خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق، وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية وجامعة زويل والمركز القومي لبحوث المياه ومركز التميز العلمي وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وأقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية، وكذا آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL ، بحيث تكون الأبحاث المنشورة مؤهلة للترقي بالمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة لإصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي.

وعلي صعيد آخر، تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع، والتسجيل متاح عبر الإنترنت من خلال الرابط التالي اضغط هنا

وفي سياق متصل، تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من الأنشطة والمسابقات التي ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، حيث تم توجيه الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث، وجار الإعلان تباعا عن باقي الأنشطة والمسابقات الأخري والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع اضغط هنا.

كما صدر الإعلان الأولي للأسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تحميل الإعلان المشار إليه من خلال موقع الأسبوع.

​