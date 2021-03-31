ضبط طائرتي تجسس مع إيطالي ومصري بمطار القاهرة

خلال 3 أيام.. الصحة: تطعيم 15 مليون و 884 ألف طفل ضد شلل الأطفال

كتب- محمد عبيد:

ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب لطائرتي تجسس مع راكبين قادمين من الخارج، حاولا تضليل الجمارك لإدخالهما البلاد داخل حقائب خاصة بهم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم بتحرير محضر بالواقعتين.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد، والقادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تم الاشتباه في راكب مصري، وبفحص حقائبه على جهاز "الاكس راي"، تم ضبط "طائرة تجسس" داخل حقيبة الراكب، وذلك بمعرفة لجنة جمركية.

وجاءت المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية، والقادمة من دبي، وجد رجال الجمارك "طائرة تجسس" مع راكب إيطالي الجنسية، أثناء تفتيش حقائبه.

قرر مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، معهما وتحرير محضري ضبط جمركي، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.