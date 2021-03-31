أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

ضبط طائرتي تجسس مع إيطالي ومصري بمطار القاهرة

09:46 ص الأربعاء 31 مارس 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبيد:

ضبط جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب لطائرتي تجسس مع راكبين قادمين من الخارج، حاولا تضليل الجمارك لإدخالهما البلاد داخل حقائب خاصة بهم، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم بتحرير محضر بالواقعتين.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد، والقادمة من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تم الاشتباه في راكب مصري، وبفحص حقائبه على جهاز "الاكس راي"، تم ضبط "طائرة تجسس" داخل حقيبة الراكب، وذلك بمعرفة لجنة جمركية.

وجاءت المحاولة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية، والقادمة من دبي، وجد رجال الجمارك "طائرة تجسس" مع راكب إيطالي الجنسية، أثناء تفتيش حقائبه.

قرر مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، معهما وتحرير محضري ضبط جمركي، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

ضبط طائرتي تجسس مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة طائرة تجسس

الخبر التالى:

خلال 3 أيام.. الصحة: تطعيم 15 مليون و 884 ألف طفل ضد شلل الأطفال
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية لمدة 6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا