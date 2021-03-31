غرامة تأخير 1.5%.. تعرف على موعد أقساط شقق "سكن لكل المصريين"

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، نتيجة المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي تشمل وحدات لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، ووصل عدد من انطبقت عليهم الشروط لـ 187471 متقدم بشكل مبدئي.

ويتسائل هؤلاء المتقدمين عن مواعد سداد الأقساط الربيع سنوية وما هي قيمة الغرامة حال عدم سداد القسط في المواعيد المحددة؟.

وفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، كما تم تحديد 1 أبريل المقبل موعدًا لسداد أول قسط، حيث تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

أولًا: شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

ثانيًا: شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

ثالثًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

رابعًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

خامسًا: شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه".

وعن غرامة التأخير فسيتم احتساب غرامة تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.,

ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول على الرابط التالي وإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحجز لتظهر النتيجة والمدة الحاجز بها المتقدم.

https://cservices.shmff.gov. eg/Complaints/