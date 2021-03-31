إجراءات ومواعيد.. ننشر خريطة تسليم 504 وحدات سكنية بـ"دار مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الإثنين 26/4/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/5/2021، في تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 29/4/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6/5/2021.

وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان و التعمير فرع العبور )سوق العبور(، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة وصورة إيصال سداد آخر قسط.