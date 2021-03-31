الأحد..انطلاق معارض " أهلًا رمضان" بتخفيضات 35%

كتب- محمد سامي:

تنطلق معارض "أهلًا رمضان"، الأحد المقبل، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 180 شركة من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع "جمعيتي".

تطرح المعارض المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35%؛ خصوصًا السلع الغذائية، مثل الزيت والأرز والسكر ومنتجات رمضان، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وغيرها من السلع الأخرى.

وستشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، من خلال منافذ الشركات التابعة على مستوى الجمهورية، بطرح كل المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكل السلع الغذائية والبقوليات أولًا بأول.

وتقوم 21 سلسلة تجارية كبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها البالغ عددها 1345 فرعًا في مختلف المحافظات كفروع لمعارض "أهلًا رمضان"، ويتم طرح المنتجات بنفس أسعار معارض "أهلًا رمضان" في إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم.