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اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة تصوير فوتوغرافي لمصر في الألفية الثالثة

09:27 م الثلاثاء 30 مارس 2021
اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة تصوير فوتوغرافي لمصر في الألفية الثالثة

اتحاد مصوري العرب

أطلق اتحاد المصورين العرب فرع مصر، اليوم الثلاثاء، مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحت اسم "بالمصري"، إذ تُشجع المصورين على المشاركة بلقطات من جمال الأماكن والبشر وتعدد ثقافات مصر بعيون مصورين مصريين وأيضًا العرب، وتشمل المسابقة كافة الأعمار من المصورين سواء هواة أو محترفين.

وتضم المسابقة ثيمة للمصورين المصريين، وأخرى للمصورين العرب، وتشمل ثلاثة محاور؛ الصور الملتقطة بالكاميرا وتبرز جمال الأماكن في مصر وفي جميع ميادين الحياة، صور البورتريه، وصور الحركة، على أن يُغلق موعد المشاركة في العاشر من مايو المُقبل.

وفُتحت المسابقة للصور الملتقطة داخل مصر، خلال 20 عامًا، بدءًا من عام 2000 إلى نهاية عام 2020، وبعد إعلان النتائج يُنظم الاتحاد معرضًا يضم أفضل 45 عملًا، كما تُمنح جوائز للفائزين كاميرات احترافية.

وتأسس اتحاد المصورين العرب عام 1999 في بغداد، ومقره الحالي بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم عضويته 16 دولة عربية ويرأس المكتب التنفيذي للاتحاد أديب شعبان العاني.

يالمصري

اتحاد المصورين العرب مسابقة التصوير الألفية الثالثة

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