4 فائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة فاروق حسني للثقافة والفن، أسماء الفائزين في فرع التصوير الفوتوغرافي.

وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه، 50 ألف للمركز الأول و30 ألف جنيه للمركز الثاني و20000 ألفا المركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول ودرع التكريم أحمد محسن منصور حسن، وفاز بالمركز الثاني أحمد حمدي مصطفي محمود، وفاز بالمركز الثالث مناصفة أحمد محمد عبد الشافي، محمود محمد عبد الفتاح أحمد.

تقدم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي هذا العام عدد 231 متسابقاً من 23 محافظة على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 11 متسابقا.

جاء الحفل بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، والسيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سهير عثمان، الدكتور أشرف رضا.

تضم جوائز الفنون الدورة الثانية مسابقات في (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.