تعرف على الفائزين بجائزة شاكر عبدالحميد للنقد الفني

تصوير - محمود عبدالناصر:

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة فاروق حسني للثقافة والفن، في فرع النقد الفني التشكيلي "جائزة شاكر عبدالحميد"، عن الفائزين بجائزة النقد الفني التي تبلغ قيمتها 60 ألف جنيه.

فازت بالمركز الأول نهال محمد السيد الشامي وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني مناصفة بين كلاً من شيماء محمود أحمد عبد الرحيم، أشرف محمد محمد حسن الصويني، والمركز الثالث مناصفة بين كل من عمرو عصام أحمد عبد المنعم، هاجر رجب محمد عثمان.

تقدم لمسابقة النقد هذا العام عدد ٢٣ متسابقاً من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تأهل 5 متسابقين للمرحلة النهائية.

يأتي ذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، وعمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سهير عثمان، الدكتور أشرف رضا.

تضم جوائز الفنون الدورة الثانية مسابقات في (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.