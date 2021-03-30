"القصة" يستعرض أسرار كنوز الفراعنة.. وقصة أكبر متحف غدًا الأربعاء



تبث سكاي نيوز عربية من خلال برنامج "القصة" غداً الأربعاء وثائقي يستعرض قصة أكبر متحف يضم حضارة واحدة في العالم.

ويعرض البرنامج الذي يقدمه الإعلامي فيصل بن حريز أهمية مشروع المتحف المصري الكبير وتفرده، وكيف سيجمع بين أركانه أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في مبنى يمثل تحفة معمارية فريدة توازي الكنوز التي ستعرض بين أجنحته.

كما يستضيف الوثائقي شخصيات ساهمت في نقل هذا الإرث الثقافي والحضاري إلى المتحف؛ كعالم الأثار المصري الشهير زاهي حواس واللواء عاطف مفتاح مدير المشروع وعدد من الضيوف الذين يسردون بشغف قصصا عن هذا المشروع الضخم الذي يعتبرونه بمثابة حلماً تحول الى واقع مع اقتراب انتهائه الذي يتوج بعرض أكبر مجموعة لحضارة مصر القديمة في مكان واحد فريد من نوعه.

ويعرض الوثائقي لاول مرة بعض هذه الكنوز، مثل وشاح ودرع الملك توت عنخ آمون، كما يسلط الضوء على طرق وآليات نقل بعض الآثار والتماثيل الفرعونية الضخمة كتمثال الملك رمسيس الثاني الذي مر برحلة ليست بالسهلة من ميدان رمسيس الى قلب المتحف المصري الكبير ليكون أول المرحبين بزوار المتحف عند افتتاحه، و يثني على جهد فرق الترميم التي ساهمت في إعادة عدد من هذه الكنوز إلى شكلها الاصلي قبل آلاف السنين.

ويتزامن عرض الوثائقي مع استعداد مصر لحدث استثنائي وعالمي، حيث من المقرر نقل "موكب المومياوات الملكية" في الثالث من أبريل من المتحف المصري بالجيزة إلى متحف الحضارة في الفسطاط، ويعتبر نقل المومياوات إشارة لاقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة.