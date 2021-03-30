وزيرة الثقافة: اتخذنا خطوات جادة لتحفيز المؤسسات على مواصلة الإبداع

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مصر اتخذت الكثير من الخطوات الجادة مؤخرا، لمشاركة الكثير من المؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، لتحفيز الكثير منهم على مواصلة إبداعهم.

وثمنت الوزيرة خلال كلمتها إطلاق اسم الدكتور شاكر عبدالحميد، على جائزة "النقد الفني التشكيلي"، مؤكدة أنها لفتة مهمة من الفنان فاروق حسني.

وبدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفن، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، التي قامت بافتتاح المعرض الجماعي للشباب المتأهلين.

جاء افتتاح المعرض بحضور عدد من الشخصيات العامة ونخبة من أهم الفنانين التشكيليين، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس، والسيد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة سهير عثمان، الدكتور أشرف رضا.

تضم جوائز الفنون الدورة الثانية مسابقات في (التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.