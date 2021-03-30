أكبر شحنة.. الصحة: وصول 854 ألف جرعة من لقاح كورونا غدًا



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غد الأربعاء، فمن المتوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، من خلال التعاون مع الجافى "Covax".

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، باجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين.