أكبر شحنة.. الصحة: وصول 854 ألف جرعة من لقاح كورونا غدًا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من غد الأربعاء، فمن المتوقع وصول نحو 854 ألف جرعة، من خلال التعاون مع الجافى "Covax".
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة موقف تلقى اللقاحات على مستوى مصر والعالم، وكذا موقف توفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر، باجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عددٍ من الوزراء والمسئولين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان