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وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع مدير مكتب يونسكو بالقاهرة

06:49 م الثلاثاء 30 مارس 2021
وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع مدير مكتب يونسكو بالقاهرة

وزير التعليم يبحث سبل التعاون مع مدير مكتب يونسكو

كتب أسامة علي

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، الدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونسكو.

وأكد شوقي، أن الدولة المصرية استثمرت في تطوير العملية التعليمية خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن نكون مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، مشيرًا إلى أن تلك الرسالة كانت المحرك لتطوير العملية التعليمية.

واستعرض وزير التربية والتعليم، جهود الوزارة في إصلاح العملية التعليمية والتي تهدف إلى تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن هدفنا هو تطوير التعليم المصري وإحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي.

وتطرق وزير التربية والتعليم في حديثه إلى التطور في منظومة التعليم الفني والتي من بينها إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني(اتقان).

من جانبه، أعرب مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومدير مكتب المنظمة بالقاهرة، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مبديًا استعداده التام لتوفير الدعم للوزارة عن طريق مشروع Technically Enabled schools، فضًلا عن المساعدة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين.

كما أعرب مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة عن إمكانية المساعدة في الدعم الفني في إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم التقني والفني (اتقان).

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، و شيرين حمدي المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجية التطبيقية.

مكتب اليونسكو وزير التعليم طارق شوقي غيث فريز

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