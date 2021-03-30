بحضور حازم عمر وأبو هشيمة.. "الشعب الجمهوري" يعقد دورة تدريبية لنوابه بـ"الشيوخ"

كتب- مصراوي:

عقد حزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، بحضور النائب حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس الحزب، دورة تدريبية لنوابه في مجلس الشيوخ.

حاضر في الدورة التدريبية كل من الدكتور صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية وأمين عام الحزب، والدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، والدكتور هشام مجدي.

جاءت محاضرة الدكتور صفي الدين خربوش بعنوان "النظام السياسي المصري"، وتناولت تعريف النظام السياسي، وبيئة النظام السياسي المصري، والتي تنقسم إلى قسمَين: بيئة محلية، وتندرج تحتها البيئة الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقسم الثاني: البيئة الخارجية، التي تندرج تحتها البيئة الإقليمية، والبيئة الدولية.

واستعرض الدكتور صفي الدين خربوش كيف نظم الدستور علاقة وتعامل مؤسسات النظام السياسي المصري بعضها مع بعض، موضحًا قدرات النظام السياسي المصري.

وناقش الدكتور معتز عبد الفتاح، أنواع نظم الحكم من منظور علاقة الدين بالدولة، ووظائف الدولة الست، وأهداف الدولة الخمسة، والحروب الست الرئيسية التي تواجهها مصر خلال الفترة الحالية.

واستعرض الدكتور هشام مجدي، المواد التي تناول فيها الدستور مجلس الشيوخ المصري، موضحًا اختصاصات مجلس الشيوخ وأجهزته الرئيسية، والفرق بين دور الانعقاد العادي وغير العادي، ونظام التصويت في المجلس، وعلاقة مجلس الشيوخ بمجلس النواب.

حضر الدورة التدريبية من نواب الحزب في مجلس الشيوخ كل من النائب حازم عمر، والنائب أحمد أبوهشيمة، والنائب باهر محمد أمين غازي، والنائبة ريهام مجدي محمد عفيفي، والنائب أبو سريع أبو سريع إمام عفيفي، والنائبة سامية أنسي حبيب فهمي، والنائب محمد أحمد حسن علي حسن، والنائب حسانين أحمد توفيق محمد حسانين، والنائب محمد فهمي محمد أحمد صالح، بالإضافة إلى كل من أحمد الألفي أمين التنظيم بالحزب، ومي أبو هشيمة، أمين الإعلام بالحزب.