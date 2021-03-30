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المصريون أبطال.. برلماني تشيد بنجاح عودة الملاحة العالمية داخل قناة السويس

04:37 م الثلاثاء 30 مارس 2021
المصريون أبطال.. برلماني تشيد بنجاح عودة الملاحة العالمية داخل قناة السويس

سفينة قناة السويس


قال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن نجاح مصر في حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، أكد للعالم كله أن قدرة واحترافية المصريين على إدارة مرفق قناة السويس العالمي تفوق كل التصورات.

وأضاف مسعود، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملَين بأن مصر هي المركز العالمي الأول والتاريخي لحركة التجارة العالمية، وأن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ثاقبة في تقديم مشروع قناة السويس الجديدة كهدية للعالم.

وأكد النائب أن كل المتربصين بمصر من قوى الشر والظلام والإرهاب أُصيبوا بالخرس بعد نجاح مصر في حل أزمة السفينة الجانحة، ولم نسمع عويلهم، موجهاً تحية قلبية إلى كل البواسل والأبطال المصريين الذين أذهلوا العالم كله في إدارتهم الناجحة لهذه الأزمة التي كانت تحظى باهتمام إقليمى وعالمي غير مسبوق في تاريخ حركة الملاحة العالمية.

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