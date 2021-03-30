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"هنجملها".. سعفان ومحافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يزرعون أشجار الزيتون

04:33 م الثلاثاء 30 مارس 2021
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مكتب – يوسف عفيفي:

شارك محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، واللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بزرع أشجار الزيتون داخل مقر الجامعة، فضلا عن زراعة أشجار الزيتون في منطقة وادي الملاك ضمن مبادرة "هنجملها".

وبحسيب بيان اليوم، جاء ذلك بمشاركة ياسمين فريد خميس رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الشرقية لتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة.

وقال الوزير، إن المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، مما له أثر بالغ على تحسين البيئة ونشر نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بين الناس، مشجعا الشباب المشاركين في هذه المبادرة على الاستمرار، ذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية، والمهندس محمد سعيد قبطان، منسق عام المبادرة.

أشجار الزيتون القوى العاملة محمد سعفان هنجملها محافظ الشرقية جامعة الزقازيق

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