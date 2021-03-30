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جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

03:33 م الثلاثاء 30 مارس 2021
جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان

المستشار حنفي جبالي

كتب - نشأت علي:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، دون تحديد موعد عودة الانعقاد.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس، على تفويض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى، ضد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل.

جاء ذلك بعدما استعرض المجلس، طلب الاستجواب المقدم من النائب ضد الوزير، لوجود فساد مالي وإداري في رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار رئيس المجلس، إلى أنه تم إخطار الوزير، للحضور بعد أن استوفى الاستجواب كافة الشروط، إلا أن الوزير لم يستجب بالحضور.

من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن الوزير اعتذر عن الحضور لارتباطه بموعد محدد من قبل تحديد موعد الاستجواب.

مجلس النواب جلسة البرلمان حنفي جبالي

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