تصفيق حاد بالبرلمان عقب إعلان استجواب هيكل.. وجبالي: وزير الإعلام يماطل

كتب- نشات علي:

شهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، حالة من التصفيق الحاد، عقب إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ورود طلب من النائب نادر مصطفى، لاستجواب أسامة هيكل وزير الإعلام، بسبب فشله في أداء مهام عمله، وارتكابه مخالفات مالية وإدارية في مدينة الانتاج الإعلامي.

وتعالت أصوات النواب، داخل القاعة عندما عرض وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، أسباب عدم حضور الوزير للرد على ملاحظات لجنة الإعلام، وهو ما دفع رئيس المجلس بمطالبتهم بعدم مقاطعة الوزير.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد أن المجلس سبق وأبلغ وزير الدولة للإعلام بشأن حضوره أمام المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام حول بيان الوزير الذي سبق وألقاه أمام المجلس، إلا أن الوزير اعتذر وطالب بتأجيل مناقشة تقرير اللجنة، لمدة أسبوعين حتى يتمكن من إعداد ردا على التقرير.

وتابع رئيس المجلس، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر، أعاد المجلس إدراج تقرير اللجنة للمناقشة بالجلسة العامة اليوم، وأبلغ الوزير بالحضور، إلا أنه اعتذر للمرة الثانية عن الحضور.

وأضاف رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم، الأمر الذى تستشعر رئاسة المجلس فيه بوجود تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت وعدم تقدير لاختصاصات المجلس، ما يؤدي إلى تعطيل المجلس عن ممارسة دوره الرقابي وتابع: عدم حضور الوزير مساس بهيبة النواب وكرامتهم.

وواصل جبالي، بالأمس تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب للوزير لمحاسبته على التقصير والفشل بمنصبه كوزير للإعلام واستمرار ارتكابه مخالفات مالية، وتم عرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته تبين أنه مستوفيا للاشتراطات اللائحية، وبناء عليه تم إدراجه بجلسة اليوم عملا باللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع، وتم إبلاغ الوزير بالاستجواب وأيضا إبلاغ وزير شئون المجالس النيابية عملا باللائحة الداخلية.