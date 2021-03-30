لا تهاون.. وزير النقل يخاطب العاملين ومراقبي الأبراج بمعهد وردان.. والسائقون: نعتذر للشعب

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، معهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.



واستقل الوزير قطار الخدمة المتجه إلى وردان بخط المناشي والمخصص للعاملين بهيئة السكك ومعهد وردان وطلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد ومدرسة النقل الثانوية الصناعية.



وبدأ الوزير زيارته بعقد اجتماع مع مجموعة كبيرة من السائقين وفنيي التشغيل والمزلقانات ومراقبي الأبراج وطوائف التشغيل، ممن يتلقون دورات تدريبية وتعليمية بالمعهد.



وناقش وزير النقل خطة تطبيق منظومة السلامة وأهمية الالتزام بها، وكذلك أسلوب الارتقاء بمهنة قائدي القطارات ورفع مستواهم الفني والمهني والعلمي والانضباطي؛ بما يؤهلهم لقيادة الجرارات الجديدة والمحافظة على سلامة وأرواح الركاب، وكذلك مناقشة أسلوب منح الحوافز والمزايا الخاصة بالسائقين وربطها بالنواحي الانضباطية وعدم التسبب في وقوع أي حوادث، بالإضافة إلى ربطها بالمسافات المقطوعة والمحافظة على المعدات والجرارات.



وشدد الوزير على أن يكون التعامل مع الركاب على أعلى مستوى، وأن يتم الالتزام بالقانون في مختلف المواقف، وأن يلتزم الجميع بتأدية كل الواجبات الموكلة إليهم، واحترام حقوق الراكب، وأن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية من خلال ما تقدمه من خدمات ومن خلال الانضباط والتعامل الجيد مع الركاب واحدة من أفضل الهيئات، مؤكدًا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في واجباته صغيراً كان أم كبيرًا.



ومن جانبهم، أكد السائقون استياءهم من الحادث الأليم؛ حيث تقدموا بكل عبارات الاعتذار للشعب المصري؛ حيث وعدوا بتقديم أفضل ما لديهم من جهد لتوفير سبل الأمان والراحة لجمهور الركاب.



والتقى وزير النقل طلبة المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد؛ حيث ألقى الوزير كلمة أكد فيها أهمية ما يتلقونه من علوم وتدريبات لخلق جيل من الفنيين يسهم في تحسين منظومة السكك الحديدية على مستوى كل طوائف التشغيل، كما أكد ضرورة الحرص على انتظام الطلبة وانضباطهم في اليوم الدراسي؛ لأن الانضباط سيسهم في انضباطه في عمله وفي تعامله الجيد مع الركاب حين يشغل إحدى وظائف التشغيل بهيئة السكك الحديدية.



وأكد الوزير أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير كل قطاعات النقل؛ ومنها السكة الحديد، هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا، لافتًا إلى أن تطوير السكة الحديد لا يشمل فقط تدعيم المرفق بالجرارات والعربات الجديدة فقط؛ بل يشمل أيضًا تأهيل العنصر البشري الحالي وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في هذا المجال، يمكنها من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات الجديدة، والأهم التعامل المنضبط مع الركاب في كل المواقف، وأن يتسابق الجميع لخدمة الراكب وتقديم التسهيلات له خلال سفره عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة.



وأشار الوزير إلى أهمية العلوم السلوكية التي يتم تدريسها داخل المعهد؛ لما لها من إيجاب جيد في اكتساب الطلبة بالمعهد فنون التعامل مع زملائهم في العمل ومستقبلًا مع الركاب.