"الأعلى للإعلام": تسليم تراخيص وسائل الإعلام الأحد المقبل
كتب- مينا غالي:
يقيم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتفالاً الأحد المقبل، لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس، وذلك يوم الأحد القادم المقبل.
وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.
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