نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة البيئة تطلق منصة بيبسيكو "دور لبكرة"

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منصة شركة بيبسيكو "دور لبكرة" للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والسفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عبر تطبيق زووم، ومحمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتورة ليلى إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة، والفنانة تارا عماد، سفيرة منصة "دور لبكرة"، فضلاً عن حضور لفيف من كبار مسئولي وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات العامة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حققت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة في التشريعات البيئية بشكل عام وخاصة في مجال إدارة المخلفات نظرا لدعم القيادة السياسية والحكومة للقضايا البيئية كأحد الأولويات الوطنية والذي تمثل في إصدار قانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بإدارة المخلفات وينص على أهمية التدوير للحد من المخلفات علاوة على الفائدة التي تعود على الاقتصاد من ذلك.

وأعربت فؤاد عن سعادتها بتزامن إطلاق المنصة مع إعلان اليوم المصري الأول لإعادة التدوير والذي شهد توقيع عدد من كبرى الشركات الخاصة العاملة في مصر على الميثاق المصري لتدوير المخلفات البلاستيكية ومنها شركة بيبسيكو من أجل حماية البيئة وتحمل دورهم الوطني بالمقام الأول بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على سلسلة قيمة (Value chain) للبلاستيك بإنشاء اقتصاد دوار للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها بتدويرها وإبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.