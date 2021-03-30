أستاذ الأجيال.. أبو العينين ينعي النائبة فرحة الشناوي

كتب - نشأت علي:

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، النائبة الراحلة فرحة الشناوي، قائلا: تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان: هي أستاذة الأجيال نالت احترام وتقدير مصر والعالم، مشيرا إلى أن الراحلة الدكتورة فرحة الشناوي، قدمت علما أثرى الطب في مصر والحياة العلمية.

وقال محمد أبو العينين: الراحلة في رحاب الله، ندعو الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وشهدت الجلسة نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي، الدكتورة فرحة الشناوي، والتي وافتها المنية أمس متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ووقف المجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة، ترحما على النائبة الراحلة.