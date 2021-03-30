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السيسي: مشروع تبطين الترع يوفر 2 مليار متر مكعب من المياه

02:16 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السيسي: مشروع تبطين الترع يوفر 2 مليار متر مكعب من المياه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب – يوسف عفيفي:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشروع تبطين الترع في مصر يوفر نحو 2 مليار متر مكعب من المياه لمصر.

وقال السيسي خلال مؤتمره الصحفي بالهيئة منذ قليل، إن الدولة عززت ما لديها من إمكانيات لمجابهة التطور السكاني الحالي.

ووجه الرئيس السيسي، توصية للإعلام والإعلاميين بأن يذكروا للجميع حجم الإنجازات المصرية لزرع الأمل والثقة للناس بأن المصريين قادرون على تغيير حقيقي للدولة المصرية.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي مشروع تبطين الترع
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