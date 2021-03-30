لارتكابه مخالفات مالية وإدارية.. البرلمان يحدد موعد استجواب أسامة هيكل

المدينة والمحافظة.. ما هي رغبة الحجز التي تسبب في عدم مطابقة شروط

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.

وتضمن الجدول، حسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، عن مناقشات اليوم الثلاثاء ، تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بالمخالفة للدستور والقانون، فضلًا عن فشله في أداء مهام عمله.

يُذكر أن تقرير لجنة الإعلام بشأن البيان الذي ألقاه وزير الإعلام أمام مجلس النواب، رصد مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة، ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسؤول عنها.

وأدانت اللجنة الجمع بين منصبَي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب؛ وهو ما يعد مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة بالالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبَين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر؛ منها 8.5 مليون جنيه أصولاً، ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية؛ بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة بأن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتَين للصحافة والإعلام؛ كان على الوزير وضعها.

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام؛ لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية على الرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له، إلا أنه لم يجد حلًّا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.

وأوضح التقرير أنه رغم وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له؛ فإنه لم يجد حلًّا في مواجهة قنوات معادية؛ مثل "الشرق" و"مكملين".

وأكد تقرير اللجنة عدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، وأن هناك قصورًا إعلاميًّا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام بتفوق الإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا، يعد تقصيرًا يتعين مساءلة وزير الدول للإعلام عليه سياسيًّا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام في ما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام في ما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.