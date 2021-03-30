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موانئ جاهزة للافتتاح.. السيسي: توسعة المدخل الجنوبي لقناة السويس متروك للفنيين

01:33 م الثلاثاء 30 مارس 2021
موانئ جاهزة للافتتاح.. السيسي: توسعة المدخل الجنوبي لقناة السويس متروك للفنيين

الرئيس السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جدوي توسعة الجانب الجنوبي لقناة السويس متروك للفنيين في إعادة دراسته مرة أخرى.

وأضاف خلال مؤتمره الصحفي بالهيئة منذ قليل: هناك ميناءان جاهزان للافتتاح، ميناء برنيس بمطار على البحر الأحمر، وميناء السخنة، وهو الأكبر على البحر الأحمر، وأيضا ميناء جرجوب على البحر المتوسط، وأيضا القطار السريع من ميناء السخنة حتى العلمين في 3 أو 4 ساعات، قطار سريع يربط البحر المتوسط بالأحمر، من خلال هذه المشروعات.

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