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السيسي للمصريين: ربنا ما يحرمني منكم

01:21 م الثلاثاء 30 مارس 2021
السيسي للمصريين: ربنا ما يحرمني منكم

الرئيس السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تواجده في هيئة قناة السويس، بعد نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة دلالة على أن الأمور عادت لما كانت عليه: "وجودنا دلالة إن كل حاجة رجعت زي ما كانت، والـ400 سفينة اللي كانوا في الانتظار هيكونوا عدوا في خلال 72 ساعة من تعويم سفينة "إيفرجيفن".

وتابع: "المصريين صابرين وصامتين، وقلبهم على بلدهم، ولما يبقوا خايفين على بلدهم لازم يتأكدوا إن ربنا هيحافظ على بلدهم، مش هقول متفائل برد فعلهم، لكن شوفنا رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بشكرهم وبقولهم متخافوش أبدا عليّ، عشان ربنا وعشان المصريين، وبإرادة ونوايا وحب المصريين لبلدهم وإنها تكبر، وتنمو، وتستمر، بشكرهم وبقولهم ربنا ما يحرمني منكم.

الرئيس السيسي هيئة قناة السويس تعويم السفينة الجانحة سفينة قناة السويس

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