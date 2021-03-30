السيسي للمصريين: ربنا ما يحرمني منكم

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تواجده في هيئة قناة السويس، بعد نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة دلالة على أن الأمور عادت لما كانت عليه: "وجودنا دلالة إن كل حاجة رجعت زي ما كانت، والـ400 سفينة اللي كانوا في الانتظار هيكونوا عدوا في خلال 72 ساعة من تعويم سفينة "إيفرجيفن".

وتابع: "المصريين صابرين وصامتين، وقلبهم على بلدهم، ولما يبقوا خايفين على بلدهم لازم يتأكدوا إن ربنا هيحافظ على بلدهم، مش هقول متفائل برد فعلهم، لكن شوفنا رد الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا بشكرهم وبقولهم متخافوش أبدا عليّ، عشان ربنا وعشان المصريين، وبإرادة ونوايا وحب المصريين لبلدهم وإنها تكبر، وتنمو، وتستمر، بشكرهم وبقولهم ربنا ما يحرمني منكم.