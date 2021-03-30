مكالمة 5 الصبح.. السيسي يكشف كواليس متابعته لأزمة السفينة الجانحة

كتب- مصراوي:

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي كواليس متابعته لأزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، بعد نجاح جهود تعويمها.

وقال السيسي، في مؤتمر صحفي بالهيئة، منذ قليل: "كنت عارف إن موضوع المد والجزر والتكريك هو العامل الحاسم في الجهود اللي تبذل، وقولتله إن تخفيف الحمولة وهو السيناريو الثالث، لازم نبقى جاهزين له، ومش مهم التكلفة، أي احتمال يتم معالجته".

وأضاف: "كنت 5 الصبح بقدر أعرف النتيجة من مكالمة تليفون من رئيس الهيئة، لغاية اليوم السادس، كنا تقريبا الساعة 4 ونصف الصبح عايز أكلمه، وهو كلمني الساعة 5 الفجر، وبلغني إن السفينة تم تعويمها، وطبعا كنت سعيد بإن بلدي بخير وسلام".

وتابع: لن نقفز على التحقيقات ونتائجها، لكن كل الأسئلة ستكون محل تحقيق لمعرفة الأسباب من قبل الفنيين، الأمر متروك لهيئة قناة السويس.

وأكمل: "بدون شك أي أزمة مصر بتتعرض ليها، بيبقى لها تاثير صعب، وده اللي قولته لرئيس الهيئة، سمعة مصر في رقبتك، الدنيا في السنين اللي فاتت مكنش حد حاسس بينا أوي، لكن لما حصلت أزمة كانت العناوين الرئيسية هي قناة السويس، بدون ما أسبب له توتر".