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أهمها تحديث أسطول الكراكات.. رئيس "قناة السويس" يكشف عن أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة

01:07 م الثلاثاء 30 مارس 2021
أهمها تحديث أسطول الكراكات.. رئيس "قناة السويس" يكشف عن أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة

الفريق أسامة ربيع

كتب- يوسف عفيفي:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التكريك الذي تم بقناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، بلغ عمقه 18 مترًا، بمشاركة نحو 15 قاطرة؛ لتنفيذ عملية التعويم.

وأضاف ربيع، في كلمته خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز التدريب والمحاكاة، اليوم الثلاثاء، أنه في اليوم الرابع لعمليات تعويم السفينة الجانحة تم إزالة الستائر الحديدية، وفي اليوم الخامس واصلنا عمليات تعويم السفينة من خلال مواصلة أعمال التكريك بعمق 8 أمتار.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: في اليوم السادس تم تعويم السفينة بنجاح بعد عمليات تكريك كبيرة جدًّا، لافتًا إلى أنه تعد أهم الدروس المستفادة من حادث السفينة هو تحديث أسطول الكراكات.

وشدد ربيع على أن عودة حركة الملاحة لم تكن لتتحقق إلا بسواعد وأيادٍ مصرية، وتعد مصدر فخر للشعب المصري، ولن نتوانى عن دعم الهيئة بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة.

نجحت هيئة قناة السويس، أمس الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفرجيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام؛ حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

وتوجه رئيس هيئة قناة السويس بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر ومتابعته جهود تعويم السفينة البنمية، كما وجه الشكر إلى رجال الهيئة على المجهود الكبير طوال الأيام الماضية وحتى نجاح تعويم السفينة.

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