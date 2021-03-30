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رئيس هيئة قناة السويس: إبحار 113 سفينة حتى الآن.. و140 أخرى بنهاية اليوم

12:43 م الثلاثاء 30 مارس 2021
رئيس هيئة قناة السويس: إبحار 113 سفينة حتى الآن.. و140 أخرى بنهاية اليوم

الفريق أسامة ربيع

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إبحار نحو 113 سفينة منذ السادسة من مساء أمس، وحتى صباح اليوم، فيما ستبحر نحو 140 سفينة حتى انتهاء اليوم الثلاثاء.

وأكد ربيع في كلمته خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمركز التدريب والمحاكاة، أنه خلال غضون 3 أيام سيتم إبحار 422 سفينة، لافتا إلى أن القناة تعد المرفق الأقل تسجيلًا للحوادث في العالم.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن إلى أنه تم تعويم السفينة الجانحة دون خسائر لها أو لقناة السويس.

أسامة ربيع هيئة قناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي تعويم السفينة الجانحة سفينة قناة السويس

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