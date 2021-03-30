رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الوفد": تعويم السفينة بمثابة عيد رسمي للقناة

كتب- مصراوي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن تعويم السفينة العملاقة "إيفرجرين" هو عمل بطولي وعبور ثانٍ للقناة، مؤكدًا أنه أثبت أن المصريين يفعلون المستحيل وقادرون على مواجهة أصعب التحديات، وأن تجارتهم وجميع السفن في قناة السويس في يد أمينة وقوية وقادرة على صنع المعجزات.



وأوضح وهدان، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العالم أجمع كان مشغولًا بإعادة الملاحة وتسيير السفن في قناة السويس، وعرض العديد من المساعدات؛ ولكن مصر استعانت بأبطالها البواسل من رجال هيئة قناة السويس، ونجحوا في إعادة تعويم السفينة في وقت قياسي، وهو أمر كان مقدرًا له خبراء أجانب أنه يستغرق أسبوعين أو ثلاثة؛ ولكن حدثت معجزة.



وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للوفد أن ما حدث هو أمر يكاد يكون مستحيل حدوثه في وقت قليل؛ فالسفينة العملاقة "إيفرجرين" يبلغ حجمها مساحة أربعة ملاعب كرة قدم، وطولها يبلغ خمسين مترًا؛ أي ما يوازي عقار سبعة عشر طابق، ووزنها 400 ألف طن؛ وهو ما يعني أن إعادة تعويمها دون أن ينشق جسم السفينة هو فضل كبير من الله، ثم جهود جبارة من رجال مصر الأبطال من أبناء هيئة قناة السويس.



وتقدم وهدان بالشكر إلى الرئيس السيسي على اهتمامه ومتابعته مجريات الأحداث لحظة بلحظة، وكذلك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وكل المشاركين في تعويم السفينة؛ مع منحهم وسام إجادة، واعتبار هذا اليوم هو العيد الرسمي للقناة؛ نحتفل به كل عام.