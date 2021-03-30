أذهلنا العالم.. برلمانية تشيد بنجاح مصر في عودة الملاحة إلى قناة السويس
كتب- مصراوي:
قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إنها تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجميع القيادات والعاملين بهيئة قناة السويس، بعد النجاح الذي حققته مصر وأذهل العالم، بحل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس.
وقالت دينا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المصريين أحفاد الفراعنة أكدوا للعالم كله قدرتهم على مواجهة مثل هذه الأزمات وباحترافية كبيرة، مشيرةً إلى أنه رغم أن كل التقارير العالمية أكدت أن تعويم السفينة الجانحة يستعرق أكثر من شهرين؛ فإن الدولة المصرية نجحت في وقت قياسي وغير مسبوق عالميًّا في إنهاء هذه الأزمة خلال أيام قليلة.
وتابعت النائبة بأن هناك بعض المتربصين بمصر من قوى الشر والظلام والإرهاب حاولوا تصدير صورة سيئة للعالم بإظهار فشل القناه لصالح مشروع مجاور أو لسبب آخر؛ ولكن الدولة والقوات المسلحة كانت على مستوى المسؤولية والتوجيه؛ إذ نجحت قناة السويس في دفع السفينة إلى التعويم، ليتم فتح باب قناة السويس على مصراعَيه أمام الملاحة البحرية، مؤكدة أن ما حدث رسالة من مصر للعالم بأن الوطن رغم كل المشكلات يمضي إلى الأمام وأننا قادرون على تحمل المسؤولية.
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