"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الزيتون لشهر أبريل



كتب- أحمد مسعد :

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر أبريل.



وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين، في الآتي:

أولًا- أهم العمليات:

1 - التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة.

2 - زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة؛ بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك.

3 - التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4- ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري.

5- دهان الجزوع بالبلاستك؛ لحماية الأشجار من أشعة الشمس.



ثانيًا- التسميد:

1- تسميد الأشجار التي تُروى بالغمر.

2- الأشجار عمر سنة إلى عامَين تتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

3- تتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

4- تتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة، والأعمار الكبيرة 300 جم.



ملحوظات: - يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يومًا.

- تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط.

- الرية الأولى: يضاف 2 كجم سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم.

- الرية الثانية: يضاف 2 كجم سماد مركب 19 – 19 – 19.

- الرية الثالثة: يضاف 2 كجم سلفات بوتاسيوم.

- الرية الربعة: يضاف 2 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر.

- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

- يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بتبادل مع 1 لتر حامض نيترك مرة كل 15 يومًا.

التسميد الورقي:

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر، ويتم كما يأتي:

350جم حديد مخلبي+ 150جم زنك مخلبي + 150جم منجنيز مخلبي + 75جم ماغنسيوم + 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس + 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

ثالثًا- برنامج الري:

السنة الأولى 16 لترًا/ الشجرة

السنة الثانية 20 لترًا/ الشجرة

السنة الثالثة 25 لترًا/ الشجرة

السنة الرابعة 25:30 لترًا/ الشجرة

السنة الخامسة 40:55 لترًا/ الشجرة

السنة السادسة 55:60 لترًا/ الشجرة

السنة السابعة 70 لترًا/ الشجرة



معدل الري 3 ريات في الأسبوع؛ لتفادي أمراض أعفان الجذور.

رابعًا- برنامج المكافحة:

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية:

1- تتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم/ لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1سم/ ا لتر ماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم/ ا لتر ماء + مادة ناشرة.

3- مكافحة خنافس القلف برش سيديال بمعدل 200سم/ 100 لتر ماء.

4- مكافحة حفار ساق التفاح 300سم /100 لتر ماء.

5- مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف إليه أي زيت معدني.

6 - مكافحة الأكاروسات برش أباماكس 1.5سم/ لتر ماء+ مادة ناشرة 1/2 سم/ لتر ماء.