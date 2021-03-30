السيسي: عبرنا أزمة كبيرة من 8 سنوات وأنتبه لتحمل المصريين

كتب- يوسف عفيفي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لهيئة قناة السويس والعاملين وكل الجهات التي شاركت في عملية إنهاء هذه الأزمة بالشكل الذي تكلل بالنجاح وبأقل حجم من الخسائر، قائلا: رغم أن الأزمة كبيرة، لكن نجحنا، والحمدلله لا خسائر في الأرواح ولا المركب ولا حمولتها.

كما وجه الرئيس السيسي، خلال زيارته لمركز التدريب والمحاكاة، التحية لكل الأشقاء عرضوا المساعدة بإخلاص ومحبة، وأضاف: "سواء في الخليج أو العرب أو في جميع أنحاء العالم، لكن هتكلم على المصريين، اللي كانوا متابعين بصمت، وكأنها أزمة تتعلق بهم، الكل يدعي ويتابع ولا يتحدث، وبمجرد انتهاء الأزمة، كان رد الفعل على مواقع التواصل والإعلام كان لافت أوي، أد كده الناس بتحب بلدها؟ أيوة".

وتابع: عشان كده ربنا رغم التحديات والظروف القاسية اللي قابلتنا واللي هتقابلنا، كان المصريين مستحملين وواقفين جنب بلدهم، هذا أمر أنا منتبه له من بدري أوي، مش عايز أطول عليكم عشان انتوا مجهدين وأكيد مش نمتوا كويس اليومين اللي فاتو، عايز أقول هما دول المصريين، وعشان كده مصر كان المفروض مصيرها يبقى مختلف، بوعي المصريين عبرنا أزمة كبيرة، مش الأزمة دي، عبرنا أزمة من 7 أو 8 سنوات".

وأضاف الرئيس: يهمنا أن تتحول الدروس والعبر، إذا كان المفروض نجيب معدات، طالما في صالح العمل بغض النظر عن التكلفة وعن الظروف، الكراكة مهاب مميش وغيرها، جاءت للمساعدة في العمل، كل المطالب اللي محتاجين ليها في ظل عناصر التطور والسفن العملاقة، على طول فورا نتعاقد ومفيش أي مشكلة.