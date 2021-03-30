نائب وزير السياحة تبحث التعاون المشترك مع سفيري جنوب إفريقيا وكولومبيا

كتب – يوسف عفيفي:

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، مع سفير جنوب إفريقيا بالقاهرة، وسفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وكل من جنوب افريقيا وكولومبيا في مجال السياحة.

وبحسب بيان اليوم، أكدت شلبي، خلال لقاءها مع سفير جنوب إفريقيا، أن مصر وجنوب إفريقيا تربطهما علاقات قوية، وخاصة على الصعيد السياحي، مؤكدة على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعميق العلاقات مع أشقائها من الدول الإفريقية وفتح جسور التعاون المشترك وبذل المزيد من الجهد لتعريف الشعوب بثقافتنا المشتركة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة إمكانية تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة التي من شأنها العمل على تعريف الدول الإفريقية بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع السفر إلى مصر في فترات الإجازات وجعلها المقصد الرئيسي لسياح جنوب إفريقيا، بجانب مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار.

وناقشت شلبي، خلال لقاءها مع سفيرة جمهورية كولومبيا، العديد من الموضوعات منها العمل على تقديم برامج سياحية مميزة تجمع أنماط سياحية متنوعة وتربط بين مصر والدول المجاورة لتمكن السائح من الاستمتاع بتجربة فريدة تتخطى حاجز المسافة.

من جانبها، أكدت سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة على أهمية تضافر الجهود بين البلدين في المجال السياحي والعمل على تسليط الضوء على المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري وتشجيع مواطني كولومبيا للسفر إلى مصر في فترات الإجازات، وجعل مصر نقطة رئيسية في خطط السفر الخاصة بمواطني كولومبيا إلى منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص السياحي بالبلدين وعقد لقاءات مشتركة لبحث كيفية خلق برامج سياحية تتناسب مع توجهات السائح الكولومبي وتشجيع الحركة السياحية من الجانبين.

وخلال اللقاء، تم التنسيق لدعوة عدد من المؤثرين والكتاب السياحيين من كولومبيا لزيارة مصر والتأكد من الإجراءات الصحية المتبعة بكافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية بالإضافة إلى التعرف على تنوع المنتج السياحي بها، وكذلك نشر المواد الدعائية والترويجية لمصر على منصات التواصل الاجتماعي والتليفزيون الوطني لكولومبيا.

حضر اللقاءين المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، وماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.