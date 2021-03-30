جامعة حلوان تحصد المركز الأول تكنولوجيا بمسابقة رالي الأعمال

المدينة والمحافظة.. ما هي رغبة الحجز التي تسبب في عدم مطابقة شروط



كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة حلوان، عن حصول إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة على مراكز متقدمة، في اليوم الثاني لمسابقة رالي ريادة الأعمال للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقامة بمدينة شرم الشيخ، فقد فاز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول في مجال التكنولوجيا والمركز الثاني في المجال الصناعي.

وحسب بيان الجامعة، اليوم الثلاثاء، أبدى الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، سعادته البالغة بأبناء جامعة حلوان إذ تميزوا وسط أقرانهم بنجاحاتهم المتكررة في مجالات شتى مؤكدًا على حرص الجامعة على إعداد الكوادر الطلابية للمنافسة الشريفة و الإيجابية، و تأهيلهم للاندماج في سوق العمل و رفع الحس الابتكاري و دعم الأفكار التي يمكن أن تسهم بدورها في التنمية المجتمعية و مواكبة رؤية الدولة.

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي على أهمية الأنشطة والمسابقات الطلابية حيث تمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين طلاب جامعة حلوان وطلاب الجامعات الأخرى و بسط المعارف أمام الطلاب وبناء مداركهم وتوسيعها.

وحصل على المركز الأول في مجال التكنولوجيا فريق شركة Recall الذي يضم الطالب زياد حسين محمد حسين والطالبة يمنى محمد عبدالمنعم من برنامج BIS بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

كما حصل على المركز الثاني في المجال الصناعي فريق Integrated laptop sleeves الذي يضم الطالبة حبيبة أحمد عبدالرحمن ، والطالب أحمد طارق أنور من كلية الفنون التطبيقية.