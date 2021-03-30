شقيقة زعيم كوريا الشمالية تصف الرئيس الجنوبي بأنه "ببغاء يكرر الأقوال الأمريكية"
سول (د ب أ) -
انتقدت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم، اليوم الثلاثاء، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بسبب خطابه حول إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية ، حيث سخرت منه ووصفته بـ "الببغاء" الذي يكرر أقوال الولايات المتحدة.
ووجهت كيم يو جونج الانتقادات في بيان بعد أن قال مون يوم الجمعة في خطاب له إن أي عمل يمكن أن يضعف مزاج الحوار "غير مرغوب فيه" ، بعد ساعات من تأكيد بيونج يانج اختبارها لصواريخ باليستية قصيرة المدى.
وقالت إنه ليس من المنطقي أن ينتقد مون تجربة كوريا الشمالية الصاروخية "للدفاع عن النفس" بعد أن وصف التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الجنوبية بأنها جهود لبناء السلام والحوار في خطاب ألقاه في يوليو من العام الماضي.
وأضافت: "لا يمكنه أن يشعر بالأسف لأنه" تمت الإشادة به "باعتباره ببغاء ربته أمريكا".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200739
عدد المصابين
-
153630
عدد المتعافين
-
11914
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان